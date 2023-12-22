Океанографы из США и Германии обнаружили окаменелый зуб мегалодона в Тихом океане

В результате исследования дна Тихого океана с использованием подводного робота, океанографы из США и Германии обнаружили окаменелый зуб мегалодона на глубине трех километров. Обнаруженный зуб, длиной от 63 до 68 миллиметров, сохранился в отличном состоянии благодаря сильным течениям, предотвращавшим накопление осадков и стирание зуба. Интересно, что этот зуб принадлежал не крупной акуле.
Это открытие имеет важное значение, поскольку зуб был найден на большом расстоянии от суши и на значительной глубине. В сочетании с другими находками стало известно, что мегалодон мигрировал через Тихий океан, возможно, связано с размножением или преследованием добычи, такой как киты, сообщает РИАМО.
Мегалодоны, вымершие гигантские акулы, изначально рассматривались как родственники больших белых акул. Это открытие подтверждает присутствие мегалодонов в Тихом океане и добавляет новые данные к пониманию их поведения и миграций.
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