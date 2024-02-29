Врач Давидян подчеркивает необходимость регулярной чистки языка скребком для всех людей

Процедура помогает снизить количество бактерий в ротовой полости, уменьшая их вредное воздействие на здоровье ЖКТ, десен и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, чистка языка способствует улучшению свежести дыхания и вкусовой чувствительности, за счет удаления остатков пищи и слущенного эпителия.

Однако, перед введением этой процедуры в свою рутину, важно проконсультироваться с врачом, особенно для пациентов с патологией сердечных клапанов, кардиостимуляторами, искусственными суставами или внутривенными катетерами. Врач предостерегает от чистки внутренней поверхности щек, так как это может привести к нежелательным ороговеваниям эпителия в ответ на травму, сообщает Газета.Ру.