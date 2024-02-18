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Стоматолог Антипенко: изменения на языке могут быть признаками серьезных заболеваний
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:28

Стоматолог Антипенко: изменения на языке могут быть признаками серьезных заболеваний

Стоматолог Алексей Антипенко рекомендует обращаться к врачу в случае наличия изменений на языке, после чего стоматолог может направить к специалисту другого профиля для дальнейшего обследования.

Например, налет на языке может указывать на проблемы с ЖКТ, кандидозом или молочницей.

Врач также упоминает о различных состояниях языка, таких как "волосатый" язык, который может быть связан с ВИЧ-инфекцией, или посеревание языка, возможно, из-за проблем с печенью или почками. Другие признаки, такие как бледность или излишняя сухость языка, могут указывать на анемию, нарушения кровообращения или сердечно-сосудистые заболевания, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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