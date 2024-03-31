Биолог Лялина объяснила омолаживающий эффект томатного сока

Томатный сок, состоящий на 90 процентов из воды, обладает высоким содержанием витаминов (А, С, В6, РР, К), магния, органических кислот и пектиновых веществ, а также способствует выделению гормона радости — серотонина, помогая снять стресс и напряжение.

Ликопин, содержащийся в помидорах, является натуральным антиоксидантом, что делает томатный сок полезным для сохранения молодости, снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и профилактики онкологических заболеваний. Рекомендуется употреблять не более двух стаканов томатного сока в день за 30 минут до или после еды.

Этот напиток обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для людей с пониженной кислотностью желудка и заболеваниями двенадцатиперстной кишки. Вариативность употребления томатного сока позволяет добавлять в него свежие овощи, зелень или орехи, а также ложку сметаны или сливок.

Без добавления сахара, томатный сок пригоден для диабетиков, детей и тех, кто следит за весом. Он также полезен беременным женщинам, помогая бороться с токсикозом, отеками и запорами, но следует избегать его употребления кормящим матерям из-за возможного риска аллергии и диареи у младенцев, сообщает Юность Сибири.