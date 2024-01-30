Австралийские ученые выявили полезность томатного сока

Томатный сок представляет собой новое открытие в борьбе с холестерином и укреплении здоровья сердца. Врачи признали его полезность для сердечной системы и снижения уровня холестерина в крови. Ученые из Австралии выявили, что сок содержит антиоксидант ликопин, который эффективно борется с холестерином, предотвращает образование атеросклеротических бляшек и улучшает функцию сердца и сосудов.
Кроме того, томатный сок является источником калия, который нормализует артериальное давление. Добавление томатного сока в рацион может значительно улучшить здоровье сердца, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствовать общему благополучию. Рекомендуется употреблять сок натощак для наилучшего усвоения ликопина, сообщает SM.News.
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