Крупнейший российский завод томатной пасты столкнулся с нехваткой импортных семян томатов

Проблема затрагивает два ключевых региона-производителя овощей: Астраханскую и Волгоградскую области. Семена необходимы для весенней посевной, и возможные сложности могут привести к уменьшению урожая.
Гендиректор крупнейшего производителя томатной пасты, АПК "Астраханский", отмечает, что запрет на голландский посадочный материал стал причиной нехватки семян томатов. Отраслевые союзы и чиновники рассматривают вопрос обеспечения семенами отечественного производства и подчеркивают акцент на развитии отечественной селекции, сообщает РБК.
Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях против правых сил в Германии
Демонстрации против правых сил и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) привлекли десятки тысяч участников в различных городах Германии.
Премьер-министр Габриэль Атталь: Франция не должна потерять передовые позиции в сельском хозяйстве
Он обещал принять меры по дебюрократизации и упрощению норм в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить стабильность и поддержать молодых фермеров.
Биолог Обласова выдвигает предположение о причинах низкой вакцинации детей в России
В России наблюдается значительный рост заболеваемости корью и коклюшем, а также увеличение случаев гриппа и COVID-19. Антонина Обласова отмечает, что чаще всего виноватыми указывают на тех, кто отказывается от прививок для себя и своих детей.
В Москве началось тестирование инновационной модели светофоров с контурной подсветкой
Заммэр Максим Ликсутов отметил, что устройство заметно издалека в любую погоду и время суток, что поможет водителям заранее видеть сигнал и избегать ошибок. Тестирование проводится на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года.