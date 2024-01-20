Крупнейший российский завод томатной пасты столкнулся с нехваткой импортных семян томатов

Проблема затрагивает два ключевых региона-производителя овощей: Астраханскую и Волгоградскую области. Семена необходимы для весенней посевной, и возможные сложности могут привести к уменьшению урожая.

Гендиректор крупнейшего производителя томатной пасты, АПК "Астраханский", отмечает, что запрет на голландский посадочный материал стал причиной нехватки семян томатов. Отраслевые союзы и чиновники рассматривают вопрос обеспечения семенами отечественного производства и подчеркивают акцент на развитии отечественной селекции, сообщает РБК.