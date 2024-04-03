Врач Гончиков сообщил, что ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию

Врач-уролог Батор Гончиков предупредил, что ночные мочеиспускания (ноктурия) могут быть признаком различных заболеваний мочевыделительной системы. Он указывает на полиурию, связанную с избыточным образованием и выведением мочи, возможно из-за диабета или сердечной недостаточности.
Ночные мочеиспускания также могут указывать на цистит — воспаление мочевого пузыря. У мужчин эти симптомы могут быть связаны с простатитом или аденомой простаты. Гончиков рекомендует обращаться к врачу-урологу для точного диагноза и лечения, сообщает Газета.Ру.
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