Врач Гончиков сообщил, что ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию

Врач-уролог Батор Гончиков предупредил, что ночные мочеиспускания (ноктурия) могут быть признаком различных заболеваний мочевыделительной системы. Он указывает на полиурию, связанную с избыточным образованием и выведением мочи, возможно из-за диабета или сердечной недостаточности.

Ночные мочеиспускания также могут указывать на цистит — воспаление мочевого пузыря. У мужчин эти симптомы могут быть связаны с простатитом или аденомой простаты. Гончиков рекомендует обращаться к врачу-урологу для точного диагноза и лечения, сообщает Газета.Ру.