Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 92,5254
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 99,4116
Врач Гончиков сообщил, что ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:04

Врач Гончиков сообщил, что ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию

Врач-уролог Батор Гончиков предупредил, что ночные мочеиспускания (ноктурия) могут быть признаком различных заболеваний мочевыделительной системы. Он указывает на полиурию, связанную с избыточным образованием и выведением мочи, возможно из-за диабета или сердечной недостаточности.

Ночные мочеиспускания также могут указывать на цистит — воспаление мочевого пузыря. У мужчин эти симптомы могут быть связаны с простатитом или аденомой простаты. Гончиков рекомендует обращаться к врачу-урологу для точного диагноза и лечения, сообщает Газета.Ру.

Мир

Космический мусор с МКС упал на крышу дома в США

Космический мусор с МКС упал на крышу дома в США

В марте текущего года на крышу дома во Флориде упал обломок космического мусора, выброшенного с Международной космической станции три года назад.

Читать полностью
Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года

Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года

Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.

Читать полностью

Общество

Ученые разработали новое лекарство для полного восстановления слуха

Ученые разработали новое лекарство для полного восстановления слуха

Ученые из немецкой исследовательской и медицинской организации AudioCure Pharma разработали новый препарат AC102, предназначенный для восстановления слуха, утраченного из-за сильного шума.

Читать полностью
Эксперт Голов рекомендует приобретать туры на летний сезон заблаговременно

Эксперт Голов рекомендует приобретать туры на летний сезон заблаговременно

По словам эксперта, раннее бронирование обеспечивает более выгодные условия, так как спрос на билеты растет, а выбор становится ограниченнее, в результате чего цены возрастают.

Читать полностью

Новости