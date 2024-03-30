Геронтолог Трофимова рассказала о пользах тофу

Геронтолог Светлана Трофимова, президент Российского общества антивозрастной медицины, в своем выступлении на канале "Россия 1" подчеркнула, что тофу — ключевой продукт для долголетия, особенно среди жителей "голубых зон", где проживает максимальное количество людей, достигших возраста столетия.

Эксперт отметила, что употребление тофу может снизить вероятность развития рака и замедлить начало менопаузы. Трофимова подчеркнула значимость соевого творога как продукта, способного продлить активную и здоровую жизнь, сообщает Вечерняя Москва.