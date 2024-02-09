Компания JTI завершила процесс лицензирования производственных площадок в РФ

Компания JTI завершила процесс лицензирования всех своих четырех производственных площадок в Российской Федерации, став первой табачной компанией, получившей соответствующие лицензии согласно новому законодательству. Этот шаг позволяет JTI осуществлять ввоз табачного сырья, производство, оборот табачной продукции и сырья, а также экспорт этих товаров.
В рамках этого процесса фабрики "JTI Донской табак" и "JTI Елец" получили лицензии в декабре 2023 года, а фабрики "Петро" и "Крес Нева" — в январе и феврале 2024 года. Также было зарегистрировано 144 единицы основного технологического оборудования всех четырех фабрик JTI в России. Эти действия необходимы для соблюдения требований нового закона и улучшения контроля над производством и оборотом табачной продукции.
Генеральный директор JTI Россия, Евгений Никольский, отмечает, что обязательное лицензирование является важным шагом в борьбе с нелегальным производством табачных изделий, что поддерживается вступившим в силу законом, сообщает Интерфакс.
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