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Компания JTI завершила процесс лицензирования производственных площадок в РФ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:08

Компания JTI завершила процесс лицензирования производственных площадок в РФ

Компания JTI завершила процесс лицензирования всех своих четырех производственных площадок в Российской Федерации, став первой табачной компанией, получившей соответствующие лицензии согласно новому законодательству. Этот шаг позволяет JTI осуществлять ввоз табачного сырья, производство, оборот табачной продукции и сырья, а также экспорт этих товаров.

В рамках этого процесса фабрики "JTI Донской табак" и "JTI Елец" получили лицензии в декабре 2023 года, а фабрики "Петро" и "Крес Нева" — в январе и феврале 2024 года. Также было зарегистрировано 144 единицы основного технологического оборудования всех четырех фабрик JTI в России. Эти действия необходимы для соблюдения требований нового закона и улучшения контроля над производством и оборотом табачной продукции.

Генеральный директор JTI Россия, Евгений Никольский, отмечает, что обязательное лицензирование является важным шагом в борьбе с нелегальным производством табачных изделий, что поддерживается вступившим в силу законом, сообщает Интерфакс.

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