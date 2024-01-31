Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.
Отключение генов семейства PMT привело к уменьшению содержания никотина не менее чем вдвое, при этом растения стали даже крупнее. Второй способ, основанный на отключении генов семейства QPT, привел к уменьшению содержания никотина в пять и более раз, но растения оказались значительно меньше и имели ограниченную способность к размножению.
Старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Софья Герасимова подчеркнула, что данное достижение отличается от предыдущих исследований, так как модифицированные растения стали нетрансгенными линиями с наследуемым сниженным содержанием никотина. Это открытие предоставляет перспективы для создания сортов табака с пониженным содержанием никотина, что может быть полезным для курильщиков. Кроме того, эти линии табака могут быть использованы как биореакторы для накопления полезных веществ или кормовой базой для разведения насекомых, что открывает новые возможности в области прикладных научных исследований, сообщает РИА Новости.
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