Российские ученые из УрФУ выяснили, что табак обладает уникальной стрессоустойчивостью

Российские ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что табак обладает уникальной стрессоустойчивостью, особенно в отношении воздействия меди. Исследование показало, что табак активирует защитные механизмы, задерживая медь в своих стеблях и придает им более деревянистую структуру.

Полученные результаты представляют потенциал для применения в сельском хозяйстве и средствах защиты растений. Это открытие может способствовать выращиванию растений, устойчивых к загрязнению почвы, и предотвращению негативного воздействия металлов на человека и животных через пищу. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Molecular Science, сообщает NVL.