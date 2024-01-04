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Российские ученые из УрФУ выяснили, что табак обладает уникальной стрессоустойчивостью
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:02

Российские ученые из УрФУ выяснили, что табак обладает уникальной стрессоустойчивостью

Российские ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что табак обладает уникальной стрессоустойчивостью, особенно в отношении воздействия меди. Исследование показало, что табак активирует защитные механизмы, задерживая медь в своих стеблях и придает им более деревянистую структуру.

Полученные результаты представляют потенциал для применения в сельском хозяйстве и средствах защиты растений. Это открытие может способствовать выращиванию растений, устойчивых к загрязнению почвы, и предотвращению негативного воздействия металлов на человека и животных через пищу. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Molecular Science, сообщает NVL.

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