Ученые разрабатывают новое средство для эффективного восстановления костной ткани при остеопорозе

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) и Технологического университета имени Шарифа (Тегеран, Иран) разрабатывают новое средство для эффективного восстановления костной ткани при остеопорозе. Проект, получивший грант Российского научного фонда, использует биоразлагаемые полимерные 3D-скаффолды.

Остеопороз, являющийся одним из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний в мире, занимает четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии. Традиционные методы лечения включают лекарственную и гормональную терапию, в то время как новый подход основан на использовании супермакромолекул и биоразлагаемых полимерных скаффолдов, способных эффективно восстанавливать остеопоротические костные дефекты.

Проект, рассчитанный на три года и поддерживаемый международным грантом РНФ, включает в себя сотрудничество российских и иранских ученых с целью создания инновационного средства для борьбы с остеопорозом, сообщает ТАСС.