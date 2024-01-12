Ученые разрабатывают новое средство для эффективного восстановления костной ткани при остеопорозе

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) и Технологического университета имени Шарифа (Тегеран, Иран) разрабатывают новое средство для эффективного восстановления костной ткани при остеопорозе. Проект, получивший грант Российского научного фонда, использует биоразлагаемые полимерные 3D-скаффолды.
Остеопороз, являющийся одним из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний в мире, занимает четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии. Традиционные методы лечения включают лекарственную и гормональную терапию, в то время как новый подход основан на использовании супермакромолекул и биоразлагаемых полимерных скаффолдов, способных эффективно восстанавливать остеопоротические костные дефекты.
Проект, рассчитанный на три года и поддерживаемый международным грантом РНФ, включает в себя сотрудничество российских и иранских ученых с целью создания инновационного средства для борьбы с остеопорозом, сообщает ТАСС.
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