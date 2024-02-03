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Старого амурский тигра обезвредили в Приморском крае
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:38

Старого амурский тигра обезвредили в Приморском крае

Тигр, который несколько дней похищал собак местных жителей и наводил страх на людей, был пойман живым охотинспекторами в окрестностях села Ясеневый Пожарского района Приморского края.

Амурского тигра отловили инспекторы Управления по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморского края при поддержке Центра "Амурский тигр".

Предположительно, зверь в возрасте, могут быть травмы. Ветеринарный осмотр, забор крови на анализ проведут в центре реабилитации в селе Алексеевка. Дальнейшую судьбу зверя решит Росприроднадзор, сообщается в ТГ-канале Центра "Амурский тигр".

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