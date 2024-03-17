В Тирасполе, столице Преднестровья, на территории воинской части был взорван военный вертолет Ми-8МТ. Причиной взрыва стал дрон-камикадзе. Видео инцидента появилось в интернете, на нем видно, как вертолет внезапно взрывается и горит. Никто из людей не пострадал. Дрон прилетел со стороны Клеверного моста, сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР.
Предположительно, виновниками теракта могли стать украинские спецслужбы. Также ранее приходили сведения о подготовке провокаций со стороны Молдавии во время выборов в России. МИД нашей страны уже назвал инцидент в Тирасполе попыткой расшатать ситуацию в республике во время волеизъявления граждан.
Сегодня днем в самой Молдавии произошел инцидент, когда мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в посольство России, где шло голосование на выборах.
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