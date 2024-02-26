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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:19

"Тинькофф" переехал на Дальний Восток

Юрисдикция Тинькофф банка изменилась. Если раньше банк находился в оффшоре Кипра, то теперь он переехал в Россию, на Дальний Восток. Головная структура Тинькофф банка — "ТКС Холдинг" — стал числиться 70-й по счёту компанией, зарегистрированной в специальном административном районе (САР) на Дальнем Востоке на острове с символичным названием "Русский".

ТКС-холдинг — это первая публичная структура, которая перерегистрировалась на острове Русский, сказал Николай Запрягаев, гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Ожидается, что там будут созданы комфортные условия для развития, в частности и в интересах местного региона.



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