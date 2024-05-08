Целых два человека несли четыре пакета с надписями "Армия России" с наградами замминистра обороны Тимура Иванова принесли сегодня на заседание представители защиты в Мосгорсуд, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу на арест бывшего военного чиновника. По закону на этом заседании суду защита должна предоставить грамоты, награды и прочие документы, характеризующие подсудимого. Заседание Мосгорсуда проходит в закрытом режиме. Подсудимый на видеосвязи из СИЗО.

Тимур Иванов курировал строительный комплекс в Минобороны, и обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: archive.org/Vincenzo Stanghi