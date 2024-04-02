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Ученые предупредили о влиянии изменения климата на определение времени
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:25

Ученые предупредили о влиянии изменения климата на определение времени

Таяние ледяных щитов на вершинах Гренландии и Антарктиды вызывает смещение массы Земли и замедление её вращения. Это создает вызов для международных стандартов хронометража.

Мировое координированное время (UTC) устанавливается атомными часами, но постоянно корректируется из-за изменчивости скорости вращения Земли. На скорость вращения влияют различные факторы, включая гравитационное воздействие Солнца и Луны, изменение скорости вращения ядра Земли и другие. Однако наибольшее воздействие наблюдается от таяния ледяных щитов.

Текущие изменения во вращении Земли особенно заметны в её ядре, что требует корректировки UTC для синхронизации с этими изменениями. В будущем хронометристы, вероятно, будут вынуждены удалять дополнительные секунды из UTC, чтобы поддерживать соответствие времени и скорости вращения Земли, сообщает Ferra.Ru.

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