Исследование, проведенное американскими специалистами из Мичиганского университета, выявило, что наиболее вредным временем для организма человека является сон между 5 и 6 часами утра.
Ученые отслеживали здоровье добровольцев с помощью датчиков и обнаружили, что в этот период у людей наблюдается ухудшение настроения. Это может быть связано с циркадными ритмами и особенностями психоэмоционального состояния, зависящими от внутренних часов организма.
Полученные результаты открывают новые перспективы для изучения человеческого сна и его влияния на общее здоровье, сообщает МедиаПоток.
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза
Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.
В 2023 году горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане привлек значительное число туристов, особенно из РФ
Туристы из России составили половину общего туристического потока на горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.