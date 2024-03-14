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Американские ученые назвали худшее время для человеческого организма
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:59

Американские ученые назвали худшее время для человеческого организма

Исследование, проведенное американскими специалистами из Мичиганского университета, выявило, что наиболее вредным временем для организма человека является сон между 5 и 6 часами утра.

Ученые отслеживали здоровье добровольцев с помощью датчиков и обнаружили, что в этот период у людей наблюдается ухудшение настроения. Это может быть связано с циркадными ритмами и особенностями психоэмоционального состояния, зависящими от внутренних часов организма.

Полученные результаты открывают новые перспективы для изучения человеческого сна и его влияния на общее здоровье, сообщает МедиаПоток.

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