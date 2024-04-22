Прогнозируется значительный рост стоимости международных авиабилетов на летний период, согласно заявлениям главного редактора портала avia. ru и эксперта комитета Государственной Думы по транспорту Романа Гусарова.
Предполагаемое увеличение цен составляет в среднем три-четыре раза в зависимости от популярности направления. Основным фактором, влияющим на ценообразование, является спрос и общая динамика. В случае большого числа желающих посетить конкретный город, цены на авиабилеты, ожидаемо, достигнут высокого уровня. Данные Росстата также указывают на увеличение стоимости внутренних перелетов в России за первый квартал 2024 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Турпром.
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