Прогнозируется значительный рост стоимости международных авиабилетов на летний период, согласно заявлениям главного редактора портала avia. ru и эксперта комитета Государственной Думы по транспорту Романа Гусарова.

Предполагаемое увеличение цен составляет в среднем три-четыре раза в зависимости от популярности направления. Основным фактором, влияющим на ценообразование, является спрос и общая динамика. В случае большого числа желающих посетить конкретный город, цены на авиабилеты, ожидаемо, достигнут высокого уровня. Данные Росстата также указывают на увеличение стоимости внутренних перелетов в России за первый квартал 2024 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Турпром.