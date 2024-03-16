Врачи предупреждают о потенциальной опасности чрезмерной жажды

Эксперты рекомендуют регулярное употребление достаточного количества воды для поддержания здоровья, однако постоянная жажда может указывать на серьезные медицинские проблемы.
Эндокринологи перечисляют различные заболевания, которые могут вызывать усиленное желание пить, включая сахарный диабет, тиреотоксикоз, почечные заболевания и другие.
Особое внимание следует обращать на случаи, когда жажда увеличивается без объяснимых причин и сопровождается другими симптомами, такими как учащенное мочеиспускание или усталость. В случае подозрения на заболевание важно обратиться к врачу для получения профессиональной медицинской помощи и точного диагноза, сообщает Центральная Служба Новостей.
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