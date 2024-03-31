В первом квартале 2024 года количество угонов автомобилей в России сократилось в 3 раза

Угонщики стали чаще выбирать старые автомобили, в том числе те, которые уже не продаются официально на рынке.
Особенно выделяется снижение угонов в Московском регионе до 50%, в то время как в Воронежской области увеличилось количество преступлений в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также заметно сокращение числа угонов в Санкт-Петербурге.
В 2024 году лидерами среди угоняемых марок автомобилей стали Hyundai и BMW, при этом наиболее угоняемыми моделями оказались BMW X5 и Hyundai Santa Fe. По данным страховых компаний, более половины угонов приходится на автомобили из корпоративных автопарков.
Средний размер выплаты в связи с угоном автомобиля в первом квартале вырос в 1,8 раза и составил 4,9 миллиона рублей. Наибольшая компенсация в размере 6,7 миллиона рублей была выплачена жителю Вологды за похищенный автомобиль BMW X5 в Воронеже, сообщает Российская Газета.
Kia отзовет 427 000 кроссоверов Telluride в США
Kia инициирует крупный отзыв 427 407 кроссоверов Telluride в США, выпущенных с 2020 по 2024 год, из-за возможности непреднамеренного скатывания во время парковки.
В "Яндекс Путешествия" рассказали, в каких странах можно увидеть цветение сакуры
Сезон цветения сакуры, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, не ограничивается только Японией.
Гастроэнтеролог Федосьина рассказала, как по виду языка диагностировать различные заболевания
Гастроэнтеролог Екатерина Федосьина объясняет, что осмотр языка является важной частью заботы о здоровье, так как изменения в его внешнем виде могут свидетельствовать о различных заболеваниях.
Ученые разработали новый класс антибиотиков под названием гепотидацин
Антибиотик гепотидацин представляет собой бактерицидное средство, проходящее стадию клинической разработки.