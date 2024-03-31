В первом квартале 2024 года количество угонов автомобилей в России сократилось в 3 раза

Угонщики стали чаще выбирать старые автомобили, в том числе те, которые уже не продаются официально на рынке.

Особенно выделяется снижение угонов в Московском регионе до 50%, в то время как в Воронежской области увеличилось количество преступлений в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также заметно сокращение числа угонов в Санкт-Петербурге.

В 2024 году лидерами среди угоняемых марок автомобилей стали Hyundai и BMW, при этом наиболее угоняемыми моделями оказались BMW X5 и Hyundai Santa Fe. По данным страховых компаний, более половины угонов приходится на автомобили из корпоративных автопарков.

Средний размер выплаты в связи с угоном автомобиля в первом квартале вырос в 1,8 раза и составил 4,9 миллиона рублей. Наибольшая компенсация в размере 6,7 миллиона рублей была выплачена жителю Вологды за похищенный автомобиль BMW X5 в Воронеже, сообщает Российская Газета.