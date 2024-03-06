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Биткоин скакнул до рекордного уровня и сразу упал
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:25

Биткоин скакнул до рекордного уровня и сразу упал

Курс биткоина снизился после того, как достиг нового исторического максимума в $69 тысяч. Это произошло из-за коррекции цены криптовалюты сразу после достижения рекордной отметки. Сегодня, 6 марта, цена биткоина скорректировалась, временно упав ниже $64 тысяч, сообщает РБК.

Вообще, в 2024 году ожидается обновление исторического максимума у многих криптовалют, включая биткоин и Ethereum. По мнению экспертов рынка, рост биткоина связан с повышенным спросом через спотовые ETF и ожиданиями участников криптосообщества от предстоящего халвинга. Фундаментальные факторы роста цены биткоина скажутся в течение одного-двух лет, приводя к новым историческим ценовым максимумам.




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