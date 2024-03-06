Курс биткоина снизился после того, как достиг нового исторического максимума в $69 тысяч. Это произошло из-за коррекции цены криптовалюты сразу после достижения рекордной отметки. Сегодня, 6 марта, цена биткоина скорректировалась, временно упав ниже $64 тысяч, сообщает РБК.
Вообще, в 2024 году ожидается обновление исторического максимума у многих криптовалют, включая биткоин и Ethereum. По мнению экспертов рынка, рост биткоина связан с повышенным спросом через спотовые ETF и ожиданиями участников криптосообщества от предстоящего халвинга. Фундаментальные факторы роста цены биткоина скажутся в течение одного-двух лет, приводя к новым историческим ценовым максимумам.
Цены на нефть Россия и ОПЕК+ не будут задирать
В сам альянс нефтеэкспортеров Россия не входит, но участвует в расширенном формате ОПЕК+.
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал планы Германии в отношении эскалации конфликта на Украине тревожным сигналом
В связи с утечкой сообщений, которые следуют из рассекреченного телефонного разговора немецких офицеров, Германия всерьёз втянута в военный конфликт на Украине, именно поэтому планировала нанести реальные удары по Крымскому мосту. Так считает российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны
В Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях специалисты прогнозируют наиболее холодную погоду