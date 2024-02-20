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Новый законопроект США сулит Украине 47 млрд долл,
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:41

Новый законопроект США сулит Украине 47 млрд долл,

Альтернативный проект финансовой помощи Украине и Израилю предложили конгрессмены из палаты представителей США — Брайан Фитцпатрик, республиканец от Пенсильвании и Джаред Голден, демократ от штата Мэн, сообщает издание The Hill.

Украина получит 47 млрд долл, Израиль — 10 млрд долл, а поддержка на Тайвань (в письме написано "Индо-Тихоокеанскому региону") — 5 млрд долл. На поддержку Израиля ("для обеспечения операций Пентагона на Ближнем Востоке") заложено 2 млрд долл.

"Двухпартийная группа законодателей призывает своих коллег поддержать измененную версию пакета мер по оказанию иностранной помощи и обеспечению безопасности границ, который был представлен на прошлой неделе", — написано на сайте американского издания.

Ключевым пунктом документа, конечно, остаётся Украина. Из письма конгрессменов к своим коллегам следует, что бедственная ситуация на Украине — есть результат задержки с денежкой помощью этой стране.

Текст письма стоит того, чтобы быть процитированным: "У ее борцов за свободу заканчиваются боеприпасы и они уходят с Востока, прокладывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе"

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