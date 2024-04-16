Инцидент произошел на улице Тавевонг возле пляжа Патонг на острове Пхукет, Таиланд.

Группа туристов столкнулась из-за конфликта, вызванного использованием водяных пистолетов в рамках празднования Сонгкран, тайского нового года. Один из туристов, едущий на мототакси без рубашки, стал объектом нападения, когда другой иностранец случайно облил его водой, нацеливаясь на водителя такси. Это привело к потасовке, в которую вмешалась полиция после неудачных попыток прохожих разнести драчунов. Несмотря на инцидент, ни один из участников не выразил желания подавать в суд или обращаться в полицию, сообщает Турпром.