Инцидент произошел на улице Тавевонг возле пляжа Патонг на острове Пхукет, Таиланд.
Группа туристов столкнулась из-за конфликта, вызванного использованием водяных пистолетов в рамках празднования Сонгкран, тайского нового года. Один из туристов, едущий на мототакси без рубашки, стал объектом нападения, когда другой иностранец случайно облил его водой, нацеливаясь на водителя такси. Это привело к потасовке, в которую вмешалась полиция после неудачных попыток прохожих разнести драчунов. Несмотря на инцидент, ни один из участников не выразил желания подавать в суд или обращаться в полицию, сообщает Турпром.
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ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии
Израильская сторона настаивает на освобождении всех детей, матерей, которые находятся в числе 80 заложников у радикального движения ХАМАС. Как сообшается, ХАМАС согласился отпустить около 50 человек.Переговоры касательно освобожденных заложников все еще ведутся.
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Врач Курганская указала на признаки дефицита коллагена в коже
Желаете определить, эффективен ли ваш текущий уход за кожей или стоит пересмотреть подход? Врач-дерматолог Наталья Курганская рассказала, как простыми методами можно проверить уровень коллагена в коже.