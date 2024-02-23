Эксперты провели анализ рисков при покупке недвижимости в Таиланде

Согласно данным, рынок недвижимости в стране переживает восстановление после пандемии, и его привлекательность для российских инвесторов высока. Основные преимущества включают благоприятный климат, высокий спрос на аренду, политический нейтралитет и стабильность валюты. Однако, решение о покупке в основном мотивировано эмоциями, что может быть опасным.
Нюансы покупки включают необходимость тщательного изучения законов и условий, а также выбор надежного застройщика. Рекомендуется учитывать локацию, инфраструктуру, ценовую политику и другие факторы. Важно отметить, что недвижимость можно приобрести как в собственность, так и в долгосрочную аренду.
Хотя рынок активно развивается, действительно качественных вариантов не так много. Потенциальные покупатели должны тщательно анализировать ситуацию и иметь альтернативные планы. Недвижимость в Таиланде может быть перспективной для стабильного пассивного дохода, но требует внимательного подхода к выбору и управлению, сообщает Аргументы И Факты.
В ходе археологических раскопок в Испании была обнаружена бронзовая рука с редкой письменностью
Бронзовая рука с редкой васконской письменностью датируется первым веком до нашей эры. Этот уникальный артефакт размером 14 на 15 сантиметров содержит надпись на древнем васконском языке, представляющем старейшую языковую семью на Пиренейском полуострове.
Volkswagen и Audi отзовут более 260 тыс. автомобилей из-за обнаруженной утечки топлива
Дефект заключается в бракованном уплотнителе топливного насоса, расположенного внутри бака. Под отзыв попали модели Audi A3 и Volkswagen различных годов выпуска.
Нарколог Поликарпов: алкогольная интоксикация зависит от количества и качества употребленных напитков
При употреблении больших доз алкоголя в короткие сроки интоксикация становится более сильной. Однако, при умеренном и продолжительном потреблении, интоксикация менее выражена, хотя продолжается дольше.
Ученые из Китая: уровень витамина В1 у пожилых людей связан с когнитивными способностями
В рамках исследования было изучено состояние здоровья и когнитивные способности 3106 участников старше 55 лет, а также их употребление витамина В1. Было установлено, что увеличение употребления тиамина связано с уменьшением когнитивных способностей в течение пяти лет.