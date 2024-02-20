Таиланд предлагает скидки на проживание в отелях

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила о щедрых скидках до 40 процентов на размещение в отелях Таиланда для российских туристов во время весеннего и летнего отдыха. Хотя спрос на Таиланд остается высоким, отели предлагают специальные акции и предложения для экономии.
Некоторые из этих предложений включают бесплатные ночи и скидки до 40 процентов в роскошных отелях, таких как Mom Tri's Villa Royale, The Slate Phuket, Sleep With Me Hotel и Trisara. Подобные акции также распространяются на летний отдых в Египте, где российским туристам предоставляются скидки до 30 процентов в лучших отелях страны, сообщает В Татарстане.
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