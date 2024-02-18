Таиланд запускает программу компенсации затрат на медицинскую помощь для иностранных туристов

Таиланд потратит около $1,5 млн на страхование в 2024 году. Программа, ориентированная на самостоятельных туристов без страховки, предусматривает возмещение до 500 тысяч батов за лечение и до 1 миллиона батов в случае смерти.

Для получения помощи необходимо иметь отметку в паспорте о туристических целях поездки.

Заявления на компенсацию должны быть поданы в течение 15 дней после инцидента и будут рассматриваться комиссией, включающей представителей Министерства туризма, Центра помощи туристам и туристической полиции. На реализацию программы выделено 50 млн батов из бюджета с возможностью продления, сообщает Центральная Служба Новостей.