Вооруженные Силы Украины отступили американские боевые машины Abrams от передовой линии из-за их уязвимости перед ударами со стороны российских сил, сообщает журнал Military Watch Magazine.
Согласно публикации, танки M1A1 Abrams украинской армии были удалены с передних позиций из-за опасений относительно их уязвимости перед российскими атаками после серьезных потерь, понесенных с середины февраля.
Сообщается, что по меньшей мере пять из 31 танка были уничтожены, а еще несколько выведены из строя. Несмотря на усовершенствование уровня защиты брони украинскими специалистами после приобретения машин и до их активного использования, украинские чиновники высказывали сомнения относительно эффективности боевой техники, поясняет автор статьи.
В статье отмечается, что "все категории боевых машин, поставленные Западом на Украину, понесли потери в течение нескольких дней после отправления на фронт, даже если были развернуты в ограниченном количестве, включая Leopard 2A6, которые впервые были задействованы в июне 2023 года, а также Challenger 2".
Ранее в понедельник представитель пресс-центра "Центр" Александр Савчук сообщил РИА новости о том, что российские военные эвакуировали первый американский танк М1 Abrams из зоны боевых действий. В середине апреля аналогичные действия были проведены с немецким танком Leopard 2 на направлении в Авдеевке, а на текущей неделе воины Центрального военного округа вывезли поврежденную инженерную машину M1150 Shredder, созданную на базе Abrams.
Захваченную технику НАТО выставили на Поклонной горе в Москве. С 1 мая там будут представлены Leopard 2, БМП Marder, шведская боевая машина CV90, французский БМП AMX-10RC — всего более 30 экземпляров производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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