Многие россияне сталкиваются с трудностями при сдаче экзамена на водительские права из-за сильного волнения, но существуют эффективные методы борьбы со стрессом, которые помогают успешно его преодолеть.

Врач-психотерапевт Евгений Фомин объяснил, что для снижения стресса можно использовать дыхательные упражнения и работать над коррекцией своих мыслей. Он указал на так называемые когнитивные искажения, когда люди неверно интерпретируют возможные неудачи, что увеличивает стресс. Важно осознать, что в случае неудачи можно просто пересдать экзамен, и это понимание помогает существенно снизить стрессовую нагрузку, сообщает Газета.Ру.

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