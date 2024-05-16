Финская служба миграции приняла лишь шесть положительных решений относительно выдачи убежища лицам, которые прибыли в страну из РФ начиная с августа 2023 года, проинформировал представитель миграционной службы по имени Юхо Репо.



Согласно его словам, было вынесено шесть положительных решений об усмотрении убежища. В свою очередь, отрицательных решений оказалось целых 96. По информации общественного посланника Yle, известно о том, что 50 решений были особо обжалованы через административный суд.



За период с августа 2023 года по май 2024 года в общей сложности было подано 1313 заявлений об усмотрении убежища. По словам Yle, на данный момент было рассмотрено только 365 из них означенной миграционной службой. По материалам указывается, что главным образом соискателями убежища являются граждане Сирии, Сомали, Йемена и других государств Африки и Ближнего Востока.



Из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран Финляндия приняла решение о закрытии границы с Россией до появления дальнейшего уведомления. С ноября 2023 года финская сторона начала вводить ограничения на пересечение пограничной линии в свете расширяющегося числа беженцев из третьих стран. Различные обвинения финских властей в адрес России о том, что та якобы направляет поток несчастных соискателей убежища к границе, неоднократно поднимались.



Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эти обвинения о причастности России к миграционному кризису в Евросоюзе, считая их нарушением двойных стандартов Запада в отношении России.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказывая свое мнение относительно закрытия пограничных пунктов пропуска на границе с Финляндией, подчеркнул, что нынешняя русофобская позиция, которую теперь придерживаются лидеры соседнего государства, вызывает серьезное сожаление.



Он также подчеркнул, что российские пограничники строго следуют инструкциям, а лица, обладающие законным правом, пользуются возможностью пересечь границу. Ложные обвинения, по мнению Пескова, не должны быть приемлемы для Москвы.

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