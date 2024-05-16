Врач Елена Малышева предостерегла от использования слабительных средств как долгосрочного решения для стимуляции кишечной перистальтики. По её словам, применение сеннозидов, препаратов с бисакодилом и пикосульфатом натрия может привести к привыканию и уменьшению чувствительности нервных рецепторов кишечника.

Злоупотребление этими препаратами может ослабить способность кишечника функционировать самостоятельно, что в крайних случаях ведет к его гибели.

Малышева порекомендовала использовать слабительные средства только как экстренную меру и не дольше двух недель. Для поддержания здоровья кишечника важно употреблять пищу, богатую неперевариваемыми волокнами, пить достаточно воды и поддерживать физическую активность, сообщает МедикФорум.

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