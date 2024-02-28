Губернатор Техаса Грег Эббот объявил чрезвычайное положение из-за пожаров в 60 округах штата. Риск увеличения площади пожаров может возрасти из-за сухой, ветреной погоды, предупредил губернатор, сообщает ТАСС.

Служба лесного хозяйства Техаса ранее сообщила о природных пожарах, самый крупный из которых зафиксирован в округе Хатчинсон. Из-за пожаров даже приостановило работу предприятие Pantex по сборке ядерных боеприпасов. Находящееся в ведении Минэнерго Штатов, Pantex находится к северо-востоку от Амарилло и расположено на площади 65 кв. км





