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Пожары в Техасе охватили десятки округов
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:59

Пожары в Техасе охватили десятки округов

Губернатор Техаса Грег Эббот объявил чрезвычайное положение из-за пожаров в 60 округах штата. Риск увеличения площади пожаров может возрасти из-за сухой, ветреной погоды, предупредил губернатор, сообщает ТАСС.

Служба лесного хозяйства Техаса ранее сообщила о природных пожарах, самый крупный из которых зафиксирован в округе Хатчинсон. Из-за пожаров даже приостановило работу предприятие Pantex по сборке ядерных боеприпасов. Находящееся в ведении Минэнерго Штатов, Pantex находится к северо-востоку от Амарилло и расположено на площади 65 кв. км



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