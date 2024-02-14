Впервые за долгие года в истории США нижняя палата одобрила импичмент министру — главе Министерства внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркасу, пишет пишет ТАСС. С минимальным перевесом импичмент все же был поддержан. За недоверие проголосовали 214 сенатора, а против выступили 213. Того обвиняют в попустительстве ситуации с беженцами на южной границе США.

Майоркас обвинили в том, что он не принимал должных действий по контролю на границе между США и Мексикой, "целенаправленно и систематически отказывался подчиниться закону", обманув доверие своих граждан, цитирует агентство слова Спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Популярность Майоркаса в обществе можно судить по такому факту. Ранее Илон Маск в сети Х (заблокирована в РФ) предложил провести голосование. За импичмент проголосовали более 90% пользователей, а всего участвовали 81 тыс. человек.