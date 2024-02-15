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SpaceX переехала из Делавэра в Техас
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:21

SpaceX переехала из Делавэра в Техас

В США компания Илона Маска SpaceX сменила место регистрации со штата Делавэр на Техас. Об этом сообщил сам миллиардер в заблокированной в России соцсети "X". Ранее стало известно, что судья штата Делавэр отказал в выплате Маску огромной беспрецедентной выплаты — $56 млрд в качестве дохода от акций Tesla.

Также несколько дней назад Neuralink, компания по производству чипов-имплантатов для мозга, также принадлежащая Илону, изменила адрес регистрацию с Делавэра на Неваду, сообщает Reuters.

"SpaceX перенесла штат своей регистрации из Делавэра в Техас! Если ваша компания по-прежнему зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее переехать в другой штат ", — написал миллиардер в "X".

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