В Москве проходит тестирование более 10 сервисов ИИ

В Москве проводится тестирование более 10 сервисов искусственного интеллекта с целью улучшения системы здравоохранения. Об этом заявила заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она подчеркнула, что город активно развивает цифровые технологии, внедряя искусственный интеллект в повседневную практику медицинских учреждений.

Ракова отметила, что более 10 сервисов тестируются в различных областях, включая постановку предварительного диагноза на основе анализа медицинских карт. Это позволяет предвосхитить возможные заболевания и активно направлять пациентов на дополнительные обследования без необходимости их посещения, сообщает ТАСС.

В настоящее время искусственный интеллект применяется для постановки предварительных и окончательных диагнозов в поликлиниках Москвы. Автоматизированные ассистенты поддерживают анализ снимков КТ, МРТ и маммографии, что позволяет значительно увеличить точность диагностики. Заместитель мэра подчеркнула, что некоторые сервисы достигли высокого уровня зрелости, что позволяет полностью доверять им анализ простых, скрининговых и двухмерных изображений, исключая возможность неточности на 100%.