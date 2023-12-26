В Москве проходит тестирование более 10 сервисов ИИ

В Москве проводится тестирование более 10 сервисов искусственного интеллекта с целью улучшения системы здравоохранения. Об этом заявила заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".
Она подчеркнула, что город активно развивает цифровые технологии, внедряя искусственный интеллект в повседневную практику медицинских учреждений.
Ракова отметила, что более 10 сервисов тестируются в различных областях, включая постановку предварительного диагноза на основе анализа медицинских карт. Это позволяет предвосхитить возможные заболевания и активно направлять пациентов на дополнительные обследования без необходимости их посещения, сообщает ТАСС.
В настоящее время искусственный интеллект применяется для постановки предварительных и окончательных диагнозов в поликлиниках Москвы. Автоматизированные ассистенты поддерживают анализ снимков КТ, МРТ и маммографии, что позволяет значительно увеличить точность диагностики. Заместитель мэра подчеркнула, что некоторые сервисы достигли высокого уровня зрелости, что позволяет полностью доверять им анализ простых, скрининговых и двухмерных изображений, исключая возможность неточности на 100%.
В Индии банки получили угрозы о минировании с требованием отставки главы Минфина
Центральный банк Индии получил электронное письмо с угрозами, в котором утверждалось, что в его отделениях в Мумбаи и в офисах других банков будут установлены взрывные устройства.
FT сообщает о дефиците иранского шафрана из-за падения урожая
Изменение погоды и дефицит воды в Иране привели к сокращению урожая шафрана в области Хорасан. В этом году цена на пряность выросла до $1400 за килограмм внутри страны и до $1800 за границей.
Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Ивлеевой
Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Анастасии Ивлеевой, прошедшей 21 декабря.
МВД РФ объявило в розыск командующего ВС ВСУ Олещука
Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Николай Олещук объявлен в розыск Министерством внутренних дел России по уголовной статье.