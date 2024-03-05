Сегодня рано утром по мск. левоэкстремистская группировка "Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции возле завода Tesla под Берлином. В результате инцидента без света остались некоторые районы Берлина, город Эркнер и была парализована работа завода Tesla.
Акция предпринята в знак протеста против американского автопроизводителя Tesla. Полиция Бранденбурга предполагает, что речь идет о поджоге, и начато расследование.
Группировку "Вулкан" уже подозревали в организации поджога блока питания на строительной площадке Tesla в 2021 году.
Инцидент произошел около 06:50 мск, когда на подстанции "Штайнфурт" рядом с заводом раздался громкий хлопок и начался пожар. На заводе трудились около 12 тыс человек рабочих, примерно столько же жителей числится в обесточенном городе Эркнер.
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