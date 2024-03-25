Захарова заявила, что США покрывают Украину из-за совершенного теракта в "Крокус Сити Холле"

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что после теракта в "Крокус Сити Холле" американские власти пытаются всячески отмазать киевский режим от тяжкого преступления.

Она считает, что США намеренно спихивают собственную ответственность и ответственность современной Украины в совершении теракта на "Исламское государство" (организация признана запрещённой в РФ).

По мнению Захаровой, США своими действиями финансируют терроризм в лице украинского режима, который имеет прямое отношение к организации и совершению расстрела зрителей в "Крокусе".

22 марта 2024 года около 20:00 в концертный зал вторглись вооружённые люди и открыли огонь по мирным гражданам. По официальным данным в "Крокус Cити Холле" число погибших достигло 144 человек, на данный момент эта цифра растёт.