Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что после теракта в "Крокус Сити Холле" американские власти пытаются всячески отмазать киевский режим от тяжкого преступления.
Она считает, что США намеренно спихивают собственную ответственность и ответственность современной Украины в совершении теракта на "Исламское государство" (организация признана запрещённой в РФ).
По мнению Захаровой, США своими действиями финансируют терроризм в лице украинского режима, который имеет прямое отношение к организации и совершению расстрела зрителей в "Крокусе".
22 марта 2024 года около 20:00 в концертный зал вторглись вооружённые люди и открыли огонь по мирным гражданам. По официальным данным в "Крокус Cити Холле" число погибших достигло 144 человек, на данный момент эта цифра растёт.
Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ
Объект, получивший название eSports Island, будет развиваться совместно с известными киберспортивными организациями, включая Team Spirit, Virtus.pro и Team BetBoom.
На момент марта 2022 года на Украине находилось порядка 30 американских биологических лабораторий
На территории Украины до сих пор функционируют биологические лаборатории США, об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Врач Лапа предупредила о рисках для здоровья, связанных с привычкой ходить без шапки весной
Врач-терапевт Людмила Лапа, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой подчеркнула, что отказ от головного убора может привести к обострению инфекционных заболеваний из-за отсутствия защитного слоя на голове, который мог бы предотвратить переохлаждение и простуду.
Ученые выяснили, что курение является причиной увеличения количества скрытого жира на животе
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Addiction, выявило, что курение имеет прямую связь с накоплением вредного висцерального жира в области живота, даже у тех, кто сохраняет стройность.