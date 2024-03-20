Член террористической группировки ИГ был задержан в Москве

В Москве был задержан мужчина 1993 года рождения, который входил в единую структуру ИГ (организация, запрещённая на территории РФ).
По предварительным данным, известно, что молодой человек в 2014 году покинул пределы России и уехал в Сирию, где прошёл полноценную боевую и идеологическую подготовку в рядах боевиков ИГ.
Против гражданина России и сторонника экстремистской организации возбуждено уголовное дело. Пока следственные органы проводят проверку, чтобы установить подробную цепь преступлений с участием данного лица.
Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза
В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8.
Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления
Новые Apple Watch Series 10, ожидаемые к выпуску в сентябре, представляют собой значительный прогресс в области здоровья и фитнеса.
Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе
Диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова подчеркивает значимость картофеля в здоровом питании, особенно для людей с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма
Врач-нарколог и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин выявил три основных симптома алкоголизма, которые помогают определить человека с зависимостью от спиртных напитков.