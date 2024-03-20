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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:08

Член террористической группировки ИГ был задержан в Москве

В Москве был задержан мужчина 1993 года рождения, который входил в единую структуру ИГ (организация, запрещённая на территории РФ).

По предварительным данным, известно, что молодой человек в 2014 году покинул пределы России и уехал в Сирию, где прошёл полноценную боевую и идеологическую подготовку в рядах боевиков ИГ.

Против гражданина России и сторонника экстремистской организации возбуждено уголовное дело. Пока следственные органы проводят проверку, чтобы установить подробную цепь преступлений с участием данного лица.

Мир

Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза

Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза

В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8.

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Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления

Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления

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Общество

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Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма

Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма

Врач-нарколог и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин выявил три основных симптома алкоголизма, которые помогают определить человека с зависимостью от спиртных напитков.

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