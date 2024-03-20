Член террористической группировки ИГ был задержан в Москве

В Москве был задержан мужчина 1993 года рождения, который входил в единую структуру ИГ (организация, запрещённая на территории РФ).

По предварительным данным, известно, что молодой человек в 2014 году покинул пределы России и уехал в Сирию, где прошёл полноценную боевую и идеологическую подготовку в рядах боевиков ИГ.

Против гражданина России и сторонника экстремистской организации возбуждено уголовное дело. Пока следственные органы проводят проверку, чтобы установить подробную цепь преступлений с участием данного лица.