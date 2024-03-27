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В Кабардино-Балкарии отменят проведение национального праздника в связи с трагедией в
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:51

В Кабардино-Балкарии отменят проведение национального праздника в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле"

В Кабардино-Балкарии все концерты и праздничные мероприятия отменены в связи с трагедией в "Крокусе".

28 марта республика празднует воссоединение балкарского народа и его возвращение на историческую родину. Именно в этот день 1957 года президиум Верховного Совета СССР принял решение вернуть из среднеазиатского региона балкарцев в их родные земли.

22 марта около 20:00 в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались четверо неизвестных. Они выпустили автоматную очередь по зрителям, пришедшим на концерт группы "Пикник". Было убито по разным данным от 139 до 144 человек, 180 пострадавших, 11 причастных к совершению теракта уже поймали.

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