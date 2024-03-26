СК нашли восьмого фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокусе"

СК заявили, что Касимов Алишер является восьмым участником банды, которая устроила теракт в "Крокусе". По предварительным данным, Касимов выделил отдельную квартиру террористам, которую те обустроили в качестве собственной базы. Роль Касимова все ещё уточняется.

22 марта 2024 года около 20:00 в здание "Крокус Сити Холл" ворвались четверо неизвестных в масках, которые выпустили автоматные очереди по зрителям, пришедшим на концерт группы "Пикник". По последним данным погибли 144 человека в ходе обстрелов и пожара внутри здания.