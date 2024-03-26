СК нашли восьмого фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокусе"

СК заявили, что Касимов Алишер является восьмым участником банды, которая устроила теракт в "Крокусе". По предварительным данным, Касимов выделил отдельную квартиру террористам, которую те обустроили в качестве собственной базы. Роль Касимова все ещё уточняется.
22 марта 2024 года около 20:00 в здание "Крокус Сити Холл" ворвались четверо неизвестных в масках, которые выпустили автоматные очереди по зрителям, пришедшим на концерт группы "Пикник". По последним данным погибли 144 человека в ходе обстрелов и пожара внутри здания.
Geely представила новый кроссовер Galaxy E5, который официально дебютирует в апреле
Galaxy E5 является последним дополнением к линейке автомобилей Galaxy, которая также включает в себя гибриды и электрокары.
В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных "заряженных" автомобилей
Первым из линейки Magma представлен электрический GV60 с улучшенной производительностью и дополнительным охлаждением.
Стало известно, какие аэропорты россияне чаще всего используют для пересадок
В условиях отсутствия прямых рейсов для многих популярных направлений, российские туристы активно ищут альтернативные маршруты с пересадками, дабы сохранить удобство и сэкономить.
В якутском университете будут использовать ИИ для обучения студентов
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), находящийся в Якутии, собирается применить новейшие разработки на базе искусственного интеллекта, которые позволят проверять работы студентов, делать замечания по выполненным заданиям.