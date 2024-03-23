В "Крокус Сити Холле" погибло от 115 до 150 человек

В концертном зале "Крокус Сити Холл" четверо неизвестных в масках ворвались и расстреляли большое количество людей. Затем кто-то бросил зажигательную шашку и началось возгорание, вследствие чего, по некоторым сведениям, обрушилась кровля. Сообщается, что по разным данным погибло от 115 до 150 человек.

Среди террористов четверо граждан Таджикистана, которые в ходе допроса признались, что совершили теракт за пол миллиона рублей материального вознаграждения. Они использовали оружие, которое им приготовили ВСУ. Огнестрельное оружие было спрятано в тайнике. Четверых подозреваемых в совершении теракта поймали в Брянской области, члены террористической группы пытались пересечь границу, чтобы сбежать.

Утром сегодня, в субботу, глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что силами сотрудников органов были пойманы 11 человек, а также четырех террористов, которые причастны к стрельбе и совершению теракта в концертном зале.