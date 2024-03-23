В "Крокус Сити Холле" погибло от 115 до 150 человек

В концертном зале "Крокус Сити Холл" четверо неизвестных в масках ворвались и расстреляли большое количество людей. Затем кто-то бросил зажигательную шашку и началось возгорание, вследствие чего, по некоторым сведениям, обрушилась кровля. Сообщается, что по разным данным погибло от 115 до 150 человек.
Среди террористов четверо граждан Таджикистана, которые в ходе допроса признались, что совершили теракт за пол миллиона рублей материального вознаграждения. Они использовали оружие, которое им приготовили ВСУ. Огнестрельное оружие было спрятано в тайнике. Четверых подозреваемых в совершении теракта поймали в Брянской области, члены террористической группы пытались пересечь границу, чтобы сбежать.
Утром сегодня, в субботу, глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что силами сотрудников органов были пойманы 11 человек, а также четырех террористов, которые причастны к стрельбе и совершению теракта в концертном зале.
Международная группа ученых обнаружила новое полезное для здоровья свойство кофе
Исследование, проведенное международным консорциумом ученых под руководством Nestlé Research в Швейцарии и NUS Medicine в Сингапуре, обнаружило, что тригонеллин, естественная молекула, содержащаяся в кофе и фенугреке, а также присутствующая в человеческом организме, может значительно улучшить состояние и функции мышц.
Kia представила новый седан K4, призванный заменить модель Cerato и Forte
Представлены официальные фотографии автомобиля, подчеркивая его совершенно новый дизайн, основанный на концепции "объединение противоположностей".
Диетолог Мароги выделила способы предотвращения похмелья
Диетолог Ализа Мароги рекомендует способы предотвращения похмелья, подчеркивая важность употребления большого количества воды и избегания жирной пищи.
Ученые обнаружили, что собаки обладают гораздо более обширным словарным запасом, чем предполагалось ранее
Используя метод неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ), ученые измерили активность мозга собак в ответ на слова, которые их владельцы называли в контексте игрушек.