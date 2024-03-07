В Крыму задержали членов запрещенной в России террористической группировки

Двух представителей запрещённой на территории России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" арестовали в Крыму.
Ранее ФСБ провели ряд обысков в тайных местах пребывания экстремистов, а также изъяли у них большое количество запрещённых в РФ пропагандистских материалов и других средств, которые напрямую использовались для проведения террористических акций. Ко всему прочему, у них были обнаружены крупные суммы в российской и иностранной валюте.
По сообщению сотрудников ФСБ: представители группировки проводили идеологические работы на территории республики, а также вербовали новых членов в свои ряды среди населения Крыма, исповедующих ислам.
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