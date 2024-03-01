Завербованные Украиной мужчина и женщина хотели организовать ряд терактов на территории Республики Крым

ФСБ пресекла грядущие на территории Крымского полуострова террористические акты со стороны граждан, завербованных спецслужбами Украины.

Сотрудники органов задержали мужчину и женщину, которые позже признались во всех планах организовать ряд терактов на территории Крыма.

Женщина 1986 года рождения собиралась устроить убийство одного из севастопольских военнослужащих Черноморского Военно-морского флота РФ.

Мужчина 1984 года рождения собирался подорвать транспортное средство в одном из городов Республики Крым.

Оба гражданина признались в том, что имеют прямое отношение к сотрудничеству с спецслужбами Украины. Сейчас двое находятся под стражей и против них возбуждены уголовные дела по статье о незаконном хранении и применении взрывчатых веществ.