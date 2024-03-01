ФСБ пресекла грядущие на территории Крымского полуострова террористические акты со стороны граждан, завербованных спецслужбами Украины.
Сотрудники органов задержали мужчину и женщину, которые позже признались во всех планах организовать ряд терактов на территории Крыма.
Женщина 1986 года рождения собиралась устроить убийство одного из севастопольских военнослужащих Черноморского Военно-морского флота РФ.
Мужчина 1984 года рождения собирался подорвать транспортное средство в одном из городов Республики Крым.
Оба гражданина признались в том, что имеют прямое отношение к сотрудничеству с спецслужбами Украины. Сейчас двое находятся под стражей и против них возбуждены уголовные дела по статье о незаконном хранении и применении взрывчатых веществ.
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Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
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