Российские военные ожидают провокаций со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время майских праздников. Это может произойти в прифронтовых населённых пунктах новых регионов, в частности в ЛНР. Также возможны удары артиллерии или беспилотников по прифронтовым районам Белгородской и Курской областей. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью агентству ТАСС.

"Если мы говорим о готовности российских войск к провокациям со стороны противника, то, естественно, мы учитываем специфику нашего противника и, естественно, готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева", — сказал эксперт.

Марочко напомнил, что киевский режим имеет страшную традицию совершать диверсии и теракты в России на все большие праздники. Эта традиция началась ещё в 2014 году. За последние 10 лет конфликта, особенно во время специальной военной операции, такие случаи происходят регулярно.

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