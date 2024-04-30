Российские военные ожидают провокаций со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время майских праздников. Это может произойти в прифронтовых населённых пунктах новых регионов, в частности в ЛНР. Также возможны удары артиллерии или беспилотников по прифронтовым районам Белгородской и Курской областей. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью агентству ТАСС.
"Если мы говорим о готовности российских войск к провокациям со стороны противника, то, естественно, мы учитываем специфику нашего противника и, естественно, готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева", — сказал эксперт.
Марочко напомнил, что киевский режим имеет страшную традицию совершать диверсии и теракты в России на все большие праздники. Эта традиция началась ещё в 2014 году. За последние 10 лет конфликта, особенно во время специальной военной операции, такие случаи происходят регулярно.
Фото: Facebook*/МЧС Украины*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
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