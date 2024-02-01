Синоптики Гидрометцентра прогнозируют для столичного региона очень теплый февраль в этом году. Месяц, который должен стать последним месяцем зимы, по-сути, станет первым весенним месяцем, судя по тому температурному прогнозу, которым располагают синоптики. Так, сегодня, 1 февраля, в столице будет +3 градуса тепла!

Это выглядит как компенсация за холодный январь, который оказался на 4 градуса холодней нормы по статистике. Зато месяц обещает быть очень снежным — на 40% больше нормы.