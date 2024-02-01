Синоптики Гидрометцентра прогнозируют для столичного региона очень теплый февраль в этом году. Месяц, который должен стать последним месяцем зимы, по-сути, станет первым весенним месяцем, судя по тому температурному прогнозу, которым располагают синоптики. Так, сегодня, 1 февраля, в столице будет +3 градуса тепла!
Это выглядит как компенсация за холодный январь, который оказался на 4 градуса холодней нормы по статистике. Зато месяц обещает быть очень снежным — на 40% больше нормы.
Суд в Гааге отказался признать Россию "государством-агрессором"
В МИД РФ заявили, что суд ООН нашёл ложь в заявлениях Украины против России. Москва теперь ждет извинений от своих обвинителей в Генассамблеи после итогов международного суда в Гааге.
Антонов: У США нет цели добиваться завершения конфликта на Украине
Это открыто демонстрирует поставка дополнительного вооружения Киеву.
Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль
Изначально Минфин надеялся получить около 300 миллиардов.