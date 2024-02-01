Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
В Москве февраль ожидается по-весеннему теплым, но снежным
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:49

В Москве февраль ожидается по-весеннему теплым, но снежным

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют для столичного региона очень теплый февраль в этом году. Месяц, который должен стать последним месяцем зимы, по-сути, станет первым весенним месяцем, судя по тому температурному прогнозу, которым располагают синоптики. Так, сегодня, 1 февраля, в столице будет +3 градуса тепла!

Это выглядит как компенсация за холодный январь, который оказался на 4 градуса холодней нормы по статистике. Зато месяц обещает быть очень снежным — на 40% больше нормы.

Мир

Суд в Гааге отказался признать Россию

Суд в Гааге отказался признать Россию "государством-агрессором"

В МИД РФ заявили, что суд ООН нашёл ложь в заявлениях Украины против России. Москва теперь ждет извинений от своих обвинителей в Генассамблеи после итогов международного суда в Гааге.

Читать полностью
Антонов: У США нет цели добиваться завершения конфликта на Украине

Антонов: У США нет цели добиваться завершения конфликта на Украине

Это открыто демонстрирует поставка дополнительного вооружения Киеву.

Читать полностью

Общество

В IT-отрасли начали снижаться зарплаты

В IT-отрасли начали снижаться зарплаты

Средняя цифра составила минус 15 процентов.

Читать полностью
Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль

Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль

Изначально Минфин надеялся получить около 300 миллиардов.

Читать полностью

Новости