Вильфанд предсказал температуры ниже климатической нормы на 80% территории России

Особенно сильное похолодание прогнозируется на европейской части России, где температуры могут опуститься на 12-14 градусов ниже обычного. На Урале, в Якутии, Магадане и Дальнем Востоке также ожидаются низкие температуры. В то же время в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, температура будет ближе к нормальным значениям.
Вильфанд также предупредил о резком похолодании в Сибири, где ожидается снижение температур на 25 градусов и возможное образование гололедицы. В некоторых регионах, таких как Красноярск и Алтайский край, Кемеровская, Томская, Омская и Новосибирская области, резкое изменение погоды может вызвать значительные негативные последствия, включая нарушения в транспортной инфраструктуре. Рекордно высокие температуры, отмеченные в некоторых регионах, сменятся резким похолоданием, что потенциально угрожает безопасности и комфорту людей, сообщает ТАСС.
Издание FT рассекретило объединение банкиров Европы
Внутри самого скрытного банковского сообщества Европы проходят одни из крупнейших финансовых сделок в мире, более резонансные, чем даже в Давосе, пишет Financial Review.
На Бали вводится налог для туристов
С 14 февраля 2024 года на острове Бали вводится новый туристический налог в размере менее десяти долларов на человека. Оплата этого налога обязательна для всех туристов и осуществляется наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар или в онлайн-приложении.
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Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.