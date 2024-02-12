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Вильфанд предсказал температуры ниже климатической нормы на 80% территории России
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:10

Вильфанд предсказал температуры ниже климатической нормы на 80% территории России

Особенно сильное похолодание прогнозируется на европейской части России, где температуры могут опуститься на 12-14 градусов ниже обычного. На Урале, в Якутии, Магадане и Дальнем Востоке также ожидаются низкие температуры. В то же время в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, температура будет ближе к нормальным значениям.

Вильфанд также предупредил о резком похолодании в Сибири, где ожидается снижение температур на 25 градусов и возможное образование гололедицы. В некоторых регионах, таких как Красноярск и Алтайский край, Кемеровская, Томская, Омская и Новосибирская области, резкое изменение погоды может вызвать значительные негативные последствия, включая нарушения в транспортной инфраструктуре. Рекордно высокие температуры, отмеченные в некоторых регионах, сменятся резким похолоданием, что потенциально угрожает безопасности и комфорту людей, сообщает ТАСС.

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