Вильфанд предсказал температуры ниже климатической нормы на 80% территории России

Особенно сильное похолодание прогнозируется на европейской части России, где температуры могут опуститься на 12-14 градусов ниже обычного. На Урале, в Якутии, Магадане и Дальнем Востоке также ожидаются низкие температуры. В то же время в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, температура будет ближе к нормальным значениям.

Вильфанд также предупредил о резком похолодании в Сибири, где ожидается снижение температур на 25 градусов и возможное образование гололедицы. В некоторых регионах, таких как Красноярск и Алтайский край, Кемеровская, Томская, Омская и Новосибирская области, резкое изменение погоды может вызвать значительные негативные последствия, включая нарушения в транспортной инфраструктуре. Рекордно высокие температуры, отмеченные в некоторых регионах, сменятся резким похолоданием, что потенциально угрожает безопасности и комфорту людей, сообщает ТАСС.