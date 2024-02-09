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Врач Чернышова предупреждает о возможных рисках для здоровья при резких перепадах температуры.
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:53

Врач Чернышова предупреждает о возможных рисках для здоровья при резких перепадах температуры.

Врач-терапевт Надежда Чернышова отмечает, что перепады температуры могут негативно сказаться на людях, страдающих от инфекционных заболеваний, вирусных инфекций и болезней дыхательных путей. Гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, гипотонией и ишемической болезнью сердца также следует быть особенно осторожными в периоды резких изменений погоды.

Чернышова рекомендует теплее одеваться, избегать долгих прогулок и сильных физических нагрузок. Для поддержания здоровья в такие периоды рекомендуется составить более щадящий режим дня, выполнять легкую зарядку, проветривать помещение и выходить на улицу на короткое время.

Врач подчеркивает, что закаливание может помочь подготовить организм к перепадам температур. Она советует принимать контрастный душ по утрам. Однако, Чернышова отмечает, что здоровым людям перепады температур не представляют серьезной опасности, но все же рекомендует следить за погодными условиями и адаптировать одежду под них, чтобы избежать переохлаждения, сообщает Аргументы И Факты.

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