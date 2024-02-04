Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями

Обновление включает улучшения в разделе "Избранное", предоставляя пользователям различные способы взаимодействия, такие как просмотр отдельных чатов, групп и каналов, разметку сообщений тегами и удобный доступ к сохраненным сообщениям. Также добавлен режим одноразового просмотра голосовых и видеосообщений, возможность поставить запись на паузу и продолжить ее позже.
В личных чатах теперь отображается точное время просмотра сообщений собеседником, с возможностью скрыть эту информацию в настройках конфиденциальности. Улучшения также затрагивают поиск в чатах, новое оформление сообщений с контактами, увеличение скорости загрузки видеоисторий в четыре раза и возможность настройки скорости их воспроизведения.
Некоторые функции доступны только для пользователей с подпиской Telegram Premium, включая выбор тех, кто может писать сообщения (все или только контакты и Premium-пользователи) и повышение разрешения видео в историях. Пользователи iOS получили ускоренную смену камер при съемке видеосообщений, а также дополнительную стабилизацию. Пользователям macOS предоставлена возможность выбирать из 15 иконок мессенджера для оформления рабочего стола, сообщает РБК.
Nature: некоторые движения иммунных клеток позволяют им атаковать протоки печени
В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, установлено, что иммунные клетки, особенно CD8+T-клетки, могут изменять свой цитоскелет, чтобы атаковать желчные протоки печени. Этот процесс играет роль в развитии первичного билиарного холангита (ПБХ), характеризующегося атакой иммунной системы на желчные пути печени.
Ученые из Университета Бристоля выделяют 5 заболеваний, которые можно диагностировать по коже
Красная сырь, или мигрирующая эритема, выступает как характерный признак болезни Лайма, передаваемой через укус клещей. Пурпура, представляющая собой мелкопятнистые кровоизлияния, может указывать на проблемы с капиллярами или наличие тромбоцитов, связанных с септицемией.
В России научное сообщество активно занимается разработкой передовых методов борьбы с раком
В Санкт-Петербургском политехническом университете разрабатываются эффективные алгоритмы лечения метастазов в мозге, особенно при меланоме, с использованием метода стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже. Этот метод позволяет точно доставлять радиацию в пораженные области, минимизируя воздействие на здоровые ткани.
Регулярный автобусный маршрут, соединяющий Ростов-на-Дону и Стамбул, будет запущен с 1 марта
Автобусы будут отправляться из Ростова-на-Дону в 9:00 во вторник, пятницу и воскресенье, с прибытием в Стамбул в 1:00 в четверг, воскресенье и вторник. Стоимость билета в одну сторону составит 110 долларов или примерно десять тысяч рублей.