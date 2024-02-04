Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями

Обновление включает улучшения в разделе "Избранное", предоставляя пользователям различные способы взаимодействия, такие как просмотр отдельных чатов, групп и каналов, разметку сообщений тегами и удобный доступ к сохраненным сообщениям. Также добавлен режим одноразового просмотра голосовых и видеосообщений, возможность поставить запись на паузу и продолжить ее позже.

В личных чатах теперь отображается точное время просмотра сообщений собеседником, с возможностью скрыть эту информацию в настройках конфиденциальности. Улучшения также затрагивают поиск в чатах, новое оформление сообщений с контактами, увеличение скорости загрузки видеоисторий в четыре раза и возможность настройки скорости их воспроизведения.

Некоторые функции доступны только для пользователей с подпиской Telegram Premium, включая выбор тех, кто может писать сообщения (все или только контакты и Premium-пользователи) и повышение разрешения видео в историях. Пользователи iOS получили ускоренную смену камер при съемке видеосообщений, а также дополнительную стабилизацию. Пользователям macOS предоставлена возможность выбирать из 15 иконок мессенджера для оформления рабочего стола, сообщает РБК.