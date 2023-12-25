Telegram представил обновление, расширяющее функционал для администраторов и пользователей мессенджера

Теперь администраторы каналов имеют возможность настраивать визуальное оформление, включая установку обоев, изменение цветовой гаммы и логотипа обложки профиля. Они также могут добавлять эмодзи-статусы, получая уровни благодаря поддержке подписчиков или через розыгрыши. Обновление позволяет администраторам просматривать реакции на истории и добавлять интерактивные опросы к репостам.

Пользователи получили возможность репостить публикации каналов в свои истории, а в будущем смогут добавлять интерактивные опросы к репостам. Кроме того, появилась функция удаления фона на фотографиях для историй.

В обновлении также появилась опция дарения Premium-подписки сразу десяти пользователям, а администраторы каналов могут устанавливать более продолжительные сроки проведения розыгрышей и дополнять подписку собственными призами. Новая опция "Показать победителей" в настройках конкурсов обеспечивает прозрачность результатов. Обновление приносит ряд новых функций, делая опыт использования Telegram более разнообразным и интерактивным, сообщает RuNews24.