Telegram представил обновление, расширяющее функционал для администраторов и пользователей мессенджера

Теперь администраторы каналов имеют возможность настраивать визуальное оформление, включая установку обоев, изменение цветовой гаммы и логотипа обложки профиля. Они также могут добавлять эмодзи-статусы, получая уровни благодаря поддержке подписчиков или через розыгрыши. Обновление позволяет администраторам просматривать реакции на истории и добавлять интерактивные опросы к репостам.
Пользователи получили возможность репостить публикации каналов в свои истории, а в будущем смогут добавлять интерактивные опросы к репостам. Кроме того, появилась функция удаления фона на фотографиях для историй.
В обновлении также появилась опция дарения Premium-подписки сразу десяти пользователям, а администраторы каналов могут устанавливать более продолжительные сроки проведения розыгрышей и дополнять подписку собственными призами. Новая опция "Показать победителей" в настройках конкурсов обеспечивает прозрачность результатов. Обновление приносит ряд новых функций, делая опыт использования Telegram более разнообразным и интерактивным, сообщает RuNews24.
Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой в 2024 году на мировом уровне
Опросы компании показывают, что одна пятая часть респондентов предпочитает классическое сочетание виски с колой, особенно в Индии, Сингапуре и Южной Африке.
Сиквел "Аквамена" начал свой кинопрокат вдвое хуже по сравнению с первой частью
Режиссером вновь является Джеймс Ван, а главную роль исполняет Джейсон Момоа. На предпремьерных просмотрах в четверг фильм собрал всего $4,5 млн в 3 040 кинотеатрах, что существенно меньше, чем $9 млн, собранные оригинальным "Акваменом".
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Глава Минпромторга РФ Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили
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