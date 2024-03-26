Ученые из Самары разработали и запатентовали инновационный метод лазерной диагностики пародонтита

Этот метод позволяет обнаружить заболевание всего за несколько секунд, без необходимости проведения рентгеновских исследований или анализов. Суть метода заключается в использовании лазера, соединенного со спектрографом, который анализирует состав эмали зуба и автоматически определяет наличие пародонтита или риск его развития.

Исследования показали, что при пародонтите или его возможном развитии в эмали зубов изменяется содержание определенных веществ, что позволяет точно определить заболевание.

Этот метод также способен предсказывать вероятность возникновения пародонтита на основе спектральных изменений в составе эмали зуба. Учитывая, что пародонтит является распространенным заболеванием, в особенности среди лиц старше 35 лет, новый метод диагностики обладает значительной практической значимостью для своевременного выявления и предотвращения данного заболевания, сообщает РИА Новости.